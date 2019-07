La plupart des Juifs de France – et d’ailleurs – connaissent la marque de produits cachères Shneider’s. Son propriétaire, Haïm Assaraf, homme d’affaires français est en passe d’ouvrir une usine de chocolaterie à Arad, dans l’Arava.

Avec des partenaires financiers canadiens, Haïm Assaraf compte investir 70 millions de dollars pour créer cette entreprise qui devrait employer une centaine de personnes au départ. Pour cela, l’homme d’affaires a négocié avec les différents acteurs intéressés à développer l’Arava et le Néguev oriental. Ainsi, le ministère de l’Economie a accordé un terrain de 25 dounam (2,5 hectares) sur lequel l’usine occupera dans un premier temps 10 dounams et participera à 90% au financement du développement du terrain. L’autorisation de construire devrait être accordée assez rapidement.

Les produits fabriqués seront destinés à 30% à la consommation locale et 70% à l’exportation. Haïm Assaraf explique l’avantage de produire en Israël, où les chaînes de productions seront cachères tout au long de l’année, contrairement à ses usines à l’étranger où il y a sans cesse besoin de cachériser et procéder à des productions spéciales. L’homme d’affaires prévoit une production annuelle de 5000 tonnes de produits divers.

David Zagury, qui représente Haïm Assaraf en Israël souligne que cette usine doit servir de pilote pour des industriels et hommes d’affaires juifs de France afin qu’ils installent des entreprises en Israël. De son côté, le ministre de l’Economie Elie Cohen y voit un grand intérêt dans le développement économique de l’Arava et le Néguev oriental.

L’enseigne Shneider’s existe depuis plus de 25 ans, lorsque Haïm et Michal Assaraf s’installèrent en France et constatèrent le paradoxe entre l’importance numérique de la communauté juive française et la relative pauvreté en produits cachères disponibles dans les épiceries juives. De là leur vint l’idée de créer des produits cachers de qualité avec les grandes marques françaises et européennes de l’alimentaire. Dans un second temps ils créerent la marque Shneider’s qui aujourd’hui propose plus de 200 références estampillées « Strictement cacher ».

