Une rue tranquille à Hébron, non loin de l’impressionnant monument élevé par Hérode le

Grand à Hébron il y a plus de deux mille ans pour abriter les cénotaphes recouvrant les tombes

attribuées aux patriarches bibliques Abraham, Isaac et Jacob et leurs épouses Sarah, Rébecca et

Léa. Samedi soir, 29 octobre. L’apparition de trois étoiles dans le ciel a signalé la fin du

Chabbat. Arrivé dans sa voiture dont il vient de sortir, un “héros” palestinien s’apprête à passer

à l’action. Il a en main une Kalachnikov, ce fusil d’assaut parti de Russie qui a conquis le monde,

et un chargeur de rechange. De l’autre côté de la rue, une petite supérette tenue par un autre

Palestinien. Deux clients en sortent avec leurs emplettes. Un père et son fils. Des Juifs religieux

non armés. Ils s’installent dans leur voiture et le “héros” ouvre le feu. Le père s’effondre,

grièvement blessé. Le fils est atteint moins gravement et saisit son téléphone pour demander

assistance. Le “héros” palestinien aurait pu prendre la fuite, repassant comme à l’aller par le

poste de contrôle tout proche récemment démantelé par l’armée pour faciliter la vie des

Palestiniens de la ville. Mais ce n’est pas conforme à son plan. Il attend donc, sa kalach à la

main. Premier sur les lieux, un secouriste bénévole reconnaissable à son gilet fluorescent et à

l’étoile de David. IL n’aura pas le temps de se pencher sur le blessé : le “héros” palestinien tire

une longue rafale et le secouriste s’écroule. Les vidéos de surveillance montrent le “héros”,

brandissant son arme et littéralement dansant sur place et cherchant de nouvelles cibles. Les

premiers soldats arrivés sont accueillis par un feu nourri. Un passant palestinien est atteint.

Ensuite tout va très vite et les forces de sécurité neutralisent le tireur et le tuent. Bilan : Le père

de famille est mort, son fils a été touché par une balle au bras. Le secouriste, transporté à

l’hôpital en Israël, est toujours dans un état grave. Le passant palestinien est hospitalisé à

Hébron. Deux soldats sont légèrement blessés. Aussitôt le Hamas célèbre l’action héroïque de

celui que les Israéliens qualifient de terroriste et appelle d’autres Palestiniens à suivre son

exemple. Les réseaux sociaux palestiniens encensent le nouveau martyr. Curieusement, une

rapide enquête menée par les services de renseignement israéliens ne font état d’aucun signe

antérieur de radicalisation. La famille professe son incompréhension. Savait-elle quelque

chose ? Sans doute. Le jour du drame, le « ”héros”, » atteint d’une maladie incurable, avait été

informé qu’on ne pouvait plus rien faire pour lui. Alors ne s’est-il pas dit que mourir pour

mourir, au lieu d’une lente agonie à l’hôpital, pourquoi ne pas aller hardiment tuer un maximum de Juifs et tomber en martyr ? Son nom serait inscrit à jamais au panthéon des combattants de

la liberté, sa famille jouirait du prestige d’avoir donné un fils à la cause, et toucherait la rente

respectable que le président de l’Autorité palestinienne accorde aux plus braves de ses enfants.