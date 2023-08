En août 2022, le soldat de Tsahal Natan Fitoussi perdait la vie pendant une garde de nuit. Une tragédie qui allait se transformer en un acte de solidarité exceptionnel, marquant l’histoire de l’hôpital Laniado.

Quelques mois plus tard, l’Admour de Santz propose le magnifique projet: ouvrir deux nouvelles salles d’accouchement modernes à la mémoire de Natan. Une proposition pleine de sens, rassemblant la famille endeuillée et l’hôpital Laniado qui a été fondé par l’Admour (père), après la Shoah et après avoir perdu sa femme et ses 11 enfants, dans le but de donner et de promouvoir la vie.

Rappelons- le: au sein du service maternité de l’hôpital Laniado près de 10.000 bébés naissent chaque année, ce qui en fait la plus grande maternité d’Israël.

C’est ce message de vie, qui est au centre du magnifique film de campagne réalisé par Bereshit Agency, agence spécialisée en levée de fonds pour association, qui a ému toute la toile.

Cette histoire de solidarité a trouvé un écho fort. En seulement 48 heures, près de 1000 personnes ont apporté leur contribution, montrant la puissance de la solidarité.

La campagne a été un succès financier aussi. Elle a permis de récolter plus de 400.000 €, dépassant l’objectif initial. Une preuve tangible du fait que lorsque le peuple s’unit, de grandes choses peuvent être accomplies.

Le 8 août 2023 a été un jour plein d’émotions. L’hôpital Laniado a honoré la mémoire de Natan en posant une plaque commémorative devant les nouvelles salles d’accouchement. La famille Fitoussi a été chaleureusement accueillie par le directeur de l’hôpital et Michel Lastreger, directeur de Laniado France et initiateur du projet.

Cette histoire, née d’une tragédie, est devenue un symbole de solidarité et de générosité. Les nouvelles salles d’accouchement porteront le nom de Natan Fitoussi et rappelleront à tous que même dans l’obscurité, la solidarité peut apporter la lumière. Une histoire qui montre comment la douleur peut se transformer en espoir et en action, laissant ainsi une trace profonde pour les générations futures.