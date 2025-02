Alors qu’Israël a obtenu une libération plus rapide que prévu des otages encore en vie inclus dans la première phase de l’accord, un haut responsable israélien affirme que ce succès est lié aux changements auxquels a procédé le Premier ministre au sein de l’équipe de négociations.

Il y a quelques semaines, Binyamin Netanyahou a décidé d’écarter Ronen Bar, le chef du Shabak, de la direction de cette équipe. Il a été remplacé par Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques et proche collaborateur du Premier ministre. Le chef du Mossad, Dadi Barnea, demeure dans cette équipe qui comprend aussi le coordinateur du gouvernement pour les otages, Gal Hirsch.

Ce serait donc ce changement qui aurait acté une position plus ferme d’Israël face aux exigences du Hamas et permis la libération des six otages encore en vie inclus dans la première phase de l’accord dès ce samedi.

»La nouvelle équipe a modifié la dynamique », affirme ce haut responsable, »Elle a arrêté de ne faire que donner et demande aussi à obtenir. Elle a également mis un terme à la pratique des briefings réguliers et biaisés contre le Premier ministre et l’échelon politique, qui n’ont fait qu’inciter le Hamas à se retrancher dans ses positions et à ajouter des exigences ». A ce propos, on notera que le Premier ministre s’est plaint, à plusieurs reprises, lors de débats à huis clos, de l’incompétence de l’équipe de négociations emmenée par Ronen Bar, tout en la laissant en place pendant plus d’un an.

Un responsable sécuritaire impliqué dans les négociations dément les propos de ce haut responsable: »Tout ce qui se passe a été conclu par l’équipe de négociations précédente. L’équipe avait convenu d’avance qu’il serait possible d’accélèrer le rythme des libérations à la fin de la première phase. C’est le même accord. C’est le Hamas qui a voulu avancer les libérations parce qu’il comprend que Netanyahou ne veut pas entamer la deuxième phase ».

Ce à quoi le cabinet du Premier ministre a répondu: »L’affirmation de la part de »responsables des négociations » selon laquelle c’est le Hamas qui a permis d’avancer la libération des otages est le summum de l’absurdité et la propagation de la propagande du Hamas. Il y a déjà deux semaines le Premier ministre a défini l’objectif de ramener le reste des otages en vie de la première phase en une fois. Une entente a pu être trouvée grâce à la position ferme du Premier ministre et sa consigne d’augmenter les forces de Tsahal autour et dans la Bande de Gaza couplée à l’ultimatum du Président Trump. Nous rappelons que le Hamas a annoncé qu’il refusait de poursuivre la libération de nos otages violant ainsi l’accord. Seule la position ferme d’Israël a permis de faire plier le Hamas ».