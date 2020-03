Les images d’il y a quelques jours montrant des jeunes sionistes-religieux lançant des pierres et même une bouteille incendiaire vers des jeeps de gardes-frontières ont choqué et ont entraîné une condamnation unanime de la classe politique, jusqu’au Premier ministre ainsi que du sommet de Tsahal. Certains n’ont pas hésité à qualifier ces actes de « terrorisme ».

Ces incidents qui se produisent de temps à autre près de la localité de Yitzhar ont réussi à stigmatiser cette localité de Samarie bien qu’il ne s’agisse que d’une minorité qui habite sur une colline avoisinante appelée « Koumi Ouri » et dont les membres pourraient s’apparenter à des « anarchistes de droite ».

Face à ce phénomène inacceptable, des habitants de Yitzhar ont décidé de réagir et d’exiger le départ de ces jeunes écervelés et malveillants.

C’est le cas notamment de Tidhar Hirschfeld qui a publié une vidéo virulente contre ces jeunes qui salissent le nom de Yitzhar et au-delà de tous les habitants juifs de Judée-Samarie qui ont pourtant un respect, une admiration et une gratitude sans bornes pour Tsahal et toutes les forces de sécurité: « Ainsi, vous osez jeter des pierres et des bouteilles incendiaires sur nos frères, au risque de les tuer! Vous n’avez aucun courage, aucune colonne vertébrale, aucun esprit, aucune idée de la Vérité, aucune Torah, aucune sainteté, aucun amour de d’Israël, (…)Vous n’avez pas la moindre once d’attachement à la terre d’Israël , ni à la Présence divine, ni à la grande mitsva que nous accomplissons ici. Foutez-le camp d’ici et laissez-nous tranquillement l’accomplir. Vous n’êtes pas au niveau de son accomplissement. Seuls des lâches comme vous sont capables de lancer ainsi des bouteilles incendiaires et s’enfuir comme des lapins. Si l’Etat d’Israël avait dû compter sur des ‘combattants courageux’ tels que vous, nous serions déjà au fond de la mer(…)Vous n’appartenez pas à ce lieu(…) Vous êtes durs avec les autres car vous avez du mal avec vous-mêmes ».

Tidhar Hirschfeld conclut ainsi, avec des mots très forts pour exiger le départ de ces groupuscules: « Au nom des morts qui sont ensevelis ici, au nom du sang (juif) qui a été versé ici, au nom des nuits sans sommeil que nous avons passées, au nom des larmes et de la sueur, au nom des années merveilleuses durant lesquelles nous avons investi sur cette terre afin quelle revive, afin qu’il y ait du judaïsme et de la joie, au nom de la sainteté que nous y avons mis et de tous les efforts que nous avons réalisés ».

Photo Sraya Diamant / Flash 90