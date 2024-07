”Evenou Shalom Ale’hem”, la chanson a été reprise avec entrain par le groupe de plus de 100 olim arrivés aujourd’hui (lundi) en Israël, avec l’Alya de groupe de Shalom Wach, le ministère de l’Alya et de l’Intégration et l’Agence Juive.

La plupart de ces olim sont des familles avec des enfants. La plus jeune a moins d’un an et la plus âgée a 70 ans.

Ils ont été accueillis par le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer.

D’après les données du ministère de l’Alya et de l’Intégration et l’Agence Juive, 22000 personnes ont fait leur alya depuis le 7 octobre dont 800 depuis la France.

La ville qui a accueilli depuis le début de la guerre le plus d’olim français est Jérusalem suivie de Netanya puis de Tel Aviv.

Autre donnée communiquée par le ministère et l’Agence Juive: depuis le 7 octobre, le nombre d’ouverture de dossiers d’alya a augmenté de 510% en France: 6440 dossiers ont été ouverts contre 1057 pour la même période l’année précédente. Une tendance qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, notamment depuis les élections législatives.

Sous l’impulsion du ministre Sofer, du personnel du ministère de l’Alya et de l’Intégration a été envoyé en France pour renforcer les équipes sur place et fournir un meilleur accompagnement aux candidats à l’alya.