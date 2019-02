Source: Israel is forever

Suite au regain d’antisémitisme que connaît la France (grande nouvelle …), Elkabbach interrogeait le grand Rabbin de France. Haïm Korsia a vivement condamné les inscriptions des croix gammées sur le portrait de Simone Weil « dont on a voulu nier l’identité française et ne voir en elle qu’une juive, c’est terrible ». Terrible dites vous ? De tout temps, ceux qui ont voulu éteindre ou amoindrir leur identité juive et se présenter en tant que français avant tout, de confession israélite du bout des lèvres, ont toujours été finalement pointés du doigt comme juifs. Dreyfus en est le meilleur exemple. Il ne comprenait même pas l’indignation de Zola.

Il semblerait malheureusement que certains aient besoin de ces rappels antisémites pour se souvenir qu’ils sont juifs avant tout, qu’ils sont en exil car on les a chassés de leur terre il y a 2000 ans et qu’il est temps de rentrer à la Maison.

Non Mr le Rabbin, ce n’est pas terrible de n’être vu que comme juif. C’est un honneur, c’est une fierté.

Non Mr le Rabbin, nous ne sommes pas « les fibres de la France », nous y avons été interdits de séjour, nous y avons subi pogroms et Shoa, et ceux qui y sont encore sont les victimes aujourd’hui de l’antisémitisme le plus primaire qui soit, celui qui insulte, celui qui humilie, celui qui frappe, celui qui tue.

Alors lorsque Elkabbach, de confession israélite justement, vous pose anxieux votre position concernant la Alya, et que vous répondez: « Ce serait terrible que des citoyens français parce que juifs soient obligés de partir. Ce serait grave pour eux car ils perdraient leur lien avec leur pays (NDA: lire « la France »). On doit donc faire en sorte de rassurer les juifs de France », c’est que vous n’avez rien compris à notre Histoire, à notre Torah et à notre Destin. Ce ne serait pas « terrible » (décidément …). Ce serait la réalisation de nos prophéties.

Il serait grand temps que les rabbins de France demandent aux juifs non pas seulement de prier mais de réaliser leurs prières. Non pas seulement de réciter « l’an prochain à Jérusalem » mais de préparer activement leur Alya.

Il est temps que les Rabbins tirent les leçons de l’Histoire, ne retiennent pas leurs ouailles pour garder leur titre mais se comportent en véritables leaders et sauvent leurs communautés pour ne pas réitérer l’erreur des rabbins d’avant guerre.

L’exil est fini. Certes nous avons aussi des ennemis en Israël mais nous les combattons les armes à la main. Notre sécurité est entre des mains juives et non entre les mains des polices et armées étrangères incompétentes de surcroît qui n’en ont que faire de quelques juifs.

Alors Mr Korsia, vous êtes peut être le Grand Rabbin de France mais certainement pas le Grand Rabbin des Juifs de France qui sont sionistes dans l’âme et qui rêvent de quitter cette France à la dérive pour enfin rejoindre le peuple juif revenu sur sa Terre ancestrale. Paraît il de toutes façons que vous avez trouvé en Macron votre nouveau Mur des Lamentations. Alors restez en France à vous lamenter. Les juifs de France, eux, partiront et viendront embrasser les véritables pierres qui entouraient notre Temple. Ils redeviendront acteurs de l’Histoire juive. Car « leur pays » n’est pas la France mais Israël ! 

Me Nili Naouri

Coordinatrice ISRAEL IS FOREVER