Ces dernières heures, la commission de la Knesset présidée par Nir Orbach (Yamina) a acté la décision de soumettre demain à la Knesset un vote de dissolution.

Mais pendant ce temps, le Likoud et ses alliés tentent encore le tout pour le tout pour éviter de nouvelles élections et former un gouvernement alternatif dans la Knesset actuelle.

Moshé Gafni, le leader de Yahadout Hatorah, s’est entretenu avec Benny Gantz pour le convaincre de rallier le bloc de Netanyahou, constituant ainsi une coalition de plus de 60 députés avec Chikli et Silman.

Pour le moment, le Likoud n’aurait donc pas assuré son soutien à la loi de dissolution pour voir si cette option pourrait être réalisée.

De son côté, Benny Gantz affirme ne pas vouloir coopérer, il a même envoyé un message à tous les députés de son parti leur enjoignant de ne pas se laisser tenter par les propositions du Likoud.

Du changement est déjà dans l’air, en revanche, sur les listes de Ra’am et de Meretz puisque Mazen Ghanaïm et Ghaida Rinawie Zoabi ont déjà annoncé qu’ils ne se présenteront pas aux prochaines élections.