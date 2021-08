Le général (rés.) Amir Avivi, fondateur et directeur-général du mouvement « Bit’honistim » était l’invité de la conférence annuelle de l’hebdomadaire « Besheva ». Il a notamment évoqué la situation géopolitique et sécuritaire régionale et a tiré la sonnette d’alarme : « Il se crée autour de nous une alliance nationaliste et islamique coordonnée entre le Hamas, le Jihad Islamique, le Hezbollah, l’Iran et une partie des Arabes israéliens et j’ai le sentiment que nous ne comprenons pas ce qui est face à nous et nous nous comportons en conséquence ».

Sure la question de la Marche des Drapeaux à Jérusalem et les pressions locales comme internationales sur les preneurs de décision, l’ancien officier a dit : « C’est nous qui amenons cette complexité sur nous-mêmes. Nous devons être déterminés et fixer nous-mêmes quelles sont nos limites, ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas (…) C’est nous qui permettons que l’on grignote notre souveraineté, à Jérusalem, dans le Néguev, en Galilée (…) Nous devons cesser de bégayer et d’agir en fonction des réactions des autres », a estimé Amir Avivi.

Photo capture écran Aroutz 20