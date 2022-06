Les renseignements iraniens sont fébriles. Les nombreuses éliminations attribuées au Mossad ces derniers mois ainsi que les trois attentats déjoués en Turquie contre des cibles israéliennes, ont commencé à faire douter au sein de la République islamique sur la présence d’espions en faveur d’Israël.

Ainsi, un ancien responsable des renseignements iraniens a confié au New York Times qu’un général des Gardiens de la Révolution a été arrêté pour espionnage en faveur d’Israël.

Cette arrestation s’ajoute au limogeage du directeur des renseignements après les échecs des attentats en Turquie et la série d’éliminations ciblées d’ingénieurs et scientifiques sur le territoire iranien. Elle fait aussi suite au renvoi de dizaines d’employés du ministère de la Défense et du programme de missiles, eux aussi soupçonnés de transmission d’informations à Israël.

Parallèlement, l’Iran a commis plusieurs cyber attaques contre Israël, la plus récente est l’intrusion dans des sites israéliens de tourisme qui a exposé les données de plusieurs utilisateurs israéliens, ou encore la mise en marche des sirènes de Jérusalem et Eilat après une intrusion dans le système d’alerte municipal.

Par ailleurs, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a révélé aujourd’hui lors de la semaine de la cybernétique à l’université de Tel Aviv que l’Iran et le Hezbollah avait perpétré une cyber attaque contre les Casques Bleus au Liban.

Photo: Khamenei.ir Wikipédia