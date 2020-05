L’ancienne ministre Tsipi Livni, ministre des Affaires étrangères à l’époque, s’est toujours vantée de la signature de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’Onu adoptée après la 2e Guerre du Liban. Cette résolution demandait entre autres l’absence de toute force autre que l’armée régulière libanaise au sud de la rivière Litani et l’application de l’Accord de Taëf de 1989, exigeant le désarmement du Hezbollah!

On sait ce qu’il est advenu de cette résolution, et aujourd’hui, le Hezbollah est bel et bien installé au sud du Litani jusqu’à la frontière israélo-libanaise et plus de 150.000 missiles sont prêts à être lancés sur Israël, parce que l’Etat juif, tous gouvernements confondus, a préféré laisser se bâtir une force inouïe de l’autre côté de la frontière plutôt que de prendre les devants il y a des années déjà et risquer les condamnations hypocrite internationales qui n’auraient pas tardé. Aujourd’hui, il est trop tard pour une attaque préventive.

Richard F. Natonsky, général en retraite de l’armée américaine, a évoqué cette question et a averti du danger que court Israël face au Hezbollah et a qualifié l’arsenal du Hezbollah et l’idéologie de l’organisation terroriste de « danger existentiel pour l’Etat d’Israël ». Il considère l’armement détenu par le Hezbollah comme « arme de destruction massive » et estime qu’un prochain conflit violent avec l’organisation terroriste chiite est « inévitable ». L’ancien officier supérieur des Marines souligne que le Hezbollah dispose de missiles dont le rayon couvre presque tout le territoire d’Israël et que certains d’entre eux peuvent atteindre avec précision des infrastructures et cibles stratégiques israéliennes. Il rappelle qu’à l’époque de la 2e Guerre du Liban en 2006, les dégâts ont été nombreux en Israël alors que l’organisation terroriste ne disposait de loin pas l’arsenal dont elle dispose aujourd’hui. Ce qui lui fait affirmer que le prochain conflit sera infiniment plus destructeur, au Liban certes, mais aussi en Israël.

Le général Richard F. Natonsky suggère une solution qui ne sera sans doute adoptée ni à Jérusalem ni à Beyrouth: « ll est temps que que cet arsenal soit détruit avant que Hassan Nasrallah ou l’ayatollah Khamenei ne décident de l’utiliser… ». Il appelle aussi le nouveau chef du gouvernement libanais Hassan Diab à démanteler le Hezbollah dans l’intérêt de son pays, car Israël a déjà promis qu’en cas de conflit avec le Hezbollah, il tiendra le gouvernement libanais pour responsable et l’économie libanaise, déjà exsangue, sera détruite.

