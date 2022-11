Le 30 octobre dernier, le Shabak a arrêté Fathi Ziad Zakout, 31 ans, résident à Rafah, dans la Bande de Gaza et détenteur d’un permis de travail en Israël.

Zakout était envoyé par le Djihad islamique pour perpétrer un attentat à l’explosif dans un bus dans le sud du pays. Le mouvement terroriste l’avait formé et il avait commencé à récolter des matériaux pour la construction d’une bombe, à chacune de ses venues en Israël.

D’après les éléments de l’enquête sur Zakout a permis de mettre jour l’infrastructure terroriste à Gaza.

Le Parquet a déposé aujourd’hui l’acte d’accusation contre le suspect à qui il est reproché de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, port d’arme illégal, intelligence avec une organisation terroriste, entrainement et formation dans un but terroriste, préparation d’un acte terroriste, fourniture de services à une organisation non autorisée et contact avec un agent étranger.

Suite à cette arrestation, le Shabak a recommandé de retirer les permis d’entrée en Israël à près de 200 habitants de la Bande de Gaza qui ont des liens de famille avec des éléments terroristes. Par la suite, d’autres mesures seront éventuellement adoptées pour éviter au maximum l’utilisation des avantages civils à des fins terroristes.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a autorisé ces derniers mois la délivrance de plusieurs centaines de permis de travail pour les habitants de Gaza au nom de la coopération civile, a réagi à la nouvelle de cette arrestation: »La tentative des organisations terroristes de se servir du travail donné aux ouvriers en Israël pour perpétrer des attentats met en péril la subsistance de centaines de milliers d’habitants de la Bande de Gaza. Je félicite le Shabak et les responsables sécuritaires pour avoir déjoué cet attentat. Pendant l’année et demi qui vient de s’écouler, j’ai mené une politique qui mêlait de représailles sévères face à toute atteinte à la sécurité et d’ouverture d’opportunités économiques basiques et humanitaires aux habitants de Gaza ».