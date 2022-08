Aline Gutelman et les bénévoles de l’#association_Gal qu’elle a crée, organisent une soirée de gala le 11 septembre 2022 à 18h30, à l’#hôtel_Dan_Tel_Aviv avec un cocktail dinatoire du chef, »l’#orchestre_shemesh », et de nombreuses surprises. Le but ? S’amuser mais surtout venir en aide aux #rescapés_de_la_Shoah.

Participer à cette magnifique soirée et sauver de la détresse des rescapés souvent livrés à eux même .

Pour réserver votre place appelez le : 054 635 67 53