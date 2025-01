Sam Pinto, franco-israélien, président de Kol Israel Haverim (KIAH) et vice-président du conseil d’administration de Mikvé Israël, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur par la France.

Sam Pinto est décoré pour sa grande contribution à l’approfondissement des liens entre la France et Israël dans les domaines de l’éducation et de la culture, pour son apport à la promotion de la langue française et pour l’élargissement de la coopération entre les deux pays.