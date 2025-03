Une mobilisation nationale exceptionnelle s’est formée autour de Yarden Bibas, récemment libéré par le Hamas et qui a perdu sa femme Shiri et ses deux enfants, Ariel et Kfir, tous trois assassinés en captivité. En seulement deux jours, une campagne de financement participatif a permis de collecter près de 4 millions de shekels, témoignant de l’émotion collective face à ces pertes tragiques.

L’appel aux dons a été lancé par Eli, le père de l’ex-otage. « Yarden a perdu sa famille, sa maison, tous ses biens, il a tout perdu », explique-t-il dans son poignant témoignage sur la plateforme de dons.

Les fonds récoltés seront destinés à financer la réadaptation physique et mentale de Yarden, décrite comme « un parcours long, complexe et douloureux ». L’ancien otage doit « reconstruire sa vie à partir de zéro, physiquement, mentalement et financièrement ». Une partie importante de cette reconstruction passe par son désir de créer un mémorial en hommage à sa femme et ses enfants, un projet qui lui tient particulièrement à cœur.

La réaction des Israéliens à cette initiative a été immédiate et massive. Des milliers de donateurs se sont mobilisés, et le montant des dons continue d’augmenter. « Votre don est un espoir et une opportunité pour une nouvelle vie », peut-on lire sur la page de la campagne. Le père de Jordan a exprimé sa gratitude face à cet élan de solidarité, soulignant combien cette « chaleur et cet amour » donnent à son fils « la force de faire face à la perte ».