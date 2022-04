Le film Sheherut (Parenté) d’Orin Kadoori, étudiante de l’Ecole de cinéma et télévision Steve Tisch de l’Université de Tel-Aviv, a été sélectionné pour le Festival de Cannes 2022, dans le cadre de la Cinéfondation, la compétition officielle du film étudiant, dédiée à la découverte de la future génération de cinéastes. Il fait partie des 16 courts-métrages sélectionnés parmi les 1 528 proposés par les écoles de cinéma du monde entier.

Créé en 1998, la Cinéfondation, parfois appelée la « tête chercheuse » du Festival de Cannes, a pour but de découvrir la relève mondiale des jeunes cinéastes, leur fournir une plateforme d’expression, les amener à une reconnaissance internationale et favoriser la poursuite de leur création originale et innovante.

Le film sera de plus projeté en première locale en Israël dans le cadre du Festival international du film étudiant de Tel-Aviv.

Sheherut (24 min.) explore les frontières des relations entre une fille et son père veuf, caractérisées par un rapport de contrôle et de domination de la fille sur le père. Une nouvelle femme qui apparaît dans la vie du père pour la première fois depuis la mort de la mère remet en cause cette relation intime et fragile. La jeune fille fera tout son possible pour retrouver sa place au centre de la vie de son père.

Sheherut est le film de fin de deuxième année d’Orin Kadoori, 26 ans, dans le cadre de ses études à l’Ecole de Film et télévision Steve Tisch de l’Université de Tel-Aviv. Sa production a été accompagnée par la journaliste et réalisatrice Dalia Karpel et le Directeur de l’Ecole, le Prof. Yaron Bloch.

Orin Kadoori est actuellement étudiante de troisième année à l’Ecole Steve Tisch. Elle a auparavant étudié la photographie de mode à l’Ecole Ron Kedmi Workshops et l’écriture de scénario sous la direction de Roy Maliach Reshef. Sheherut est son premier film.

C’est la troisième année consécutive qu’un film de l’Ecole fait partie de la sélection officielle de la compétition étudiante du Festival de Cannes, et la 17e fois en tout. Le premier film accepté dans la compétition avait été le court-métrage du réalisateur Dover Kosachvili, « Im Hukim », qui avait remporté la deuxième place, en 1999. En 2002, Aya Somech a remporté le troisième prix de la compétition pour son film « She’elot shel poel met » (« Questions d’un ouvrier mort ») et en 2005, la réalisatrice Maya Dreifuss le second prix pour « Bikur Holim » (« Heures de visite »). Parmi les autres jeunes réalisateurs de l’Ecole qui ont foulé le tapis rouge au fil des ans, on peut citer, entre autres Hadar Morag, Haim Tabakman, Amit Sakomski, Yaniv Berman, Maayan Rif, et Yuval Shani.

Le film a été produit avec le soutien de la Fondation Blavatnik.

Le Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv