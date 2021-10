Un « fan » du Premier ministre le critique vertement

Très enthousiaste les premières semaines quant à l’arrivée au pouvoir de Naftali Benett, le journaliste Nahoum Barnéa de Yediot Aharonot s’est est pris vertement au Premier ministre suite à sa « performance » à la tribune de l’Onu. « La meilleure chose que l’ont peut dire à propos du voyage de Naftali Benett à New York est qu’il était totalement superflu », écrit Barnéa dans sa tribune. Il poursuit : « Benett savait qu’il ne rencontrerait pas à New York les grands dirigeants de ce monde car la plupart d’entre eux se sont contentés de s’exprimer par Zoom, à cause du Corona ».

Alors pourquoi selon le journaliste le Premier ministre a-t-il tenu à s’y rendre ? Le verdict est extrêmement dur : « Benett a du mal à se libérer de l’ombre de Binyamin Netanyahou. Il s’est rendu à l’Onu pour pouvoir ensuite planter une épingle sur la mappemonde, pour avoir une photo dans son album. ‘Netanyahou y est allé ? J’irai également !’ Il a voulu ancrer dans la conscience des Israéliens le fait qu’il est Premier ministre à part entière, lui et personne d’autre ».

Nahoum Barnéa critique aussi les attaques proférées par le Premier ministre contre les spécialistes du ministère de la Santé, depuis la tribune des Nations-Unies : « Même s’il a peut-être raison sur le fond, il a commis une erreur car le public israélien n’aime pas que les politiciens lavent le linge sale en-dehors du pays. Certes, l’Onu ne sait pas qui est le Dr. Sharon Elroï-Preiss, mais le dommage est là ».

Photo Yossi Zamir / Flash 90