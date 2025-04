À l’approche du 77e anniversaire de la déclaration d’indépendance d’Israël, l’Institut du patrimoine Ben-Gourion dévoile pour la première fois un document historique d’une rare intensité : un extrait manuscrit du journal personnel de David Ben Gourion, rédigé le jour de la proclamation de l’État, le 14 mai 1948. Ce passage inédit offre un aperçu intime des pensées et des émotions de celui qui venait d’annoncer au monde la naissance de l’État juif.

Alors que la cérémonie de la déclaration venait de s’achever, Ben Gourion écrivait avec gravité : « À 16 heures de l’après-midi, l’indépendance juive a été déclarée et l’État a été créé. Son sort est entre les mains des forces de sécurité. » Cette note illustre la profonde conscience de la fragilité de la jeune nation et de l’immense responsabilité qui pesait sur ses épaules.

Le journal, commencé dès deux heures du matin le 14 mai, révèle les tourments de Ben Gourion alors que parvenaient des nouvelles alarmantes du front : attaques à Kfar Etzion, tensions à Jérusalem et dans le Néguev, assauts contre Tel-Aviv. Il exprime sans détour ses inquiétudes face à ce qu’il considérait comme une réponse militaire insuffisante : « J’ai le sentiment qu’ils ont manqué et qu’ils manquent la conquête qui détermine le sort de Jérusalem – et peut-être le sort de toute la campagne. » Ses mots traduisent la tension extrême entre la joie nationale et la conscience aiguë des défis militaires à venir.

Dans ses écrits, Ben Gourion ne considère pas la Déclaration d’indépendance comme une victoire finale, mais comme le début d’une lutte pour la survie du nouvel État. « Dans le pays, la joie est profonde – et je pleure à nouveau parmi les joyeux, comme le 29 novembre », écrit-il.

Selon Shimon Donitz, directeur de l’Institut du patrimoine Ben Gourion : « Lire Ben Gourion au moment de la création de l’État n’est pas seulement un document historique, c’est une expérience humaine. »