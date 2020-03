La nouvelle député Heiba Yazbaq, invalidée pour apologie de terroristes mais « repêchée » par la Cour suprême a accordé une interview à une chaîne en langue arabe. Elle y présente ouvertement ses objectifs et ceux de son parti Balad, qui sont en fait les mêmes que ceux des autres partis concernant l’Etat d’Israël:

Traduction de l’extrait:

« Nous allons à la Knesset pour obtenir tout ce que nous pouvons au niveau des droits civiques. A Balad nous restons fermement attachés à notre solde boussole qui est d’obtenir un Etat de tous les citoyens. Notre programme s’oppose au sionisme de cet Etat et nous luttons contre cela et pour le démantèlement de son caractère juif et sioniste en préservant notre identité nationale tout en ne renonçant pas à notre pleine citoyenneté ».

Tout est dit.

Bravo Gantz, Yaalon, Lapid et Lieberman….

אחת הסיבות:

"פירוק המדינה ממהותה הציונית והיהודית"

המחבלת יזבק

Photo Yonatan Sindel / Flash 90