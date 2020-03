L’opposition de la Liste arabe unifiée à la nomination d’Oded Forer (Israël Beiteinou) a porté ses fruits. Non seulement elle a obtenu la présidence de deux commissions et deux sous-commissions, mais elle a obtenu de Bleu-Blanc (dans un silence assourdissant) l’engagement d’annuler la loi Kaminitz dans la 23e Knesset. Cette loi hautement nécessaire entend lutter avec beaucoup plus de sévérité contre les constructions illégales et sauvages qui sont principalement monnaie courante dans le secteur arabe israélien. Et forcément, son annulation faisait partie des exigences de départ de la Liste arabe pour toute coopération avec Bleu-Blanc. En attendant l’annulation de la Loi de la Nation.

Ainsi, ceux qui clament à tout-va « Etat de droit » et « respect de la loi » sont prêts à passer l’éponge sur un scandale qui dure depuis des dizaines d’années, afin d’obtenir l’accord des députés arabes pour la simple présidence d’une commission. Et ce n’est que le début, ces députés ayant argué qu’ils sont la 3e force politique au sein de la Knesset et qu’à ce titre ils devraient obtenir beaucoup plus qu’Israël Beiteinou.

Les pyromanes nommés responsables des services de pompiers!

Un autre scandale encore bien plus grand s’est déroulé lundi dans la répartition des présidences de commissions. La Liste arabe a demandé et obtenu la présidence de la commission du Travail des Affaires sociales et de la Santé. Or, cette commission traite de nombreuses questions liées aux victimes du terrorisme, aux familles de terroristes arabe israéliens et aux invalides de Tsahal!

Meïr Indor, président de l’association Almagor, qui représente des familles victimes du terrorisme parle d’un « jour noir » pour toutes ces familles: « Rendez-vous compte! Cette commission traite par exemple de l’annulation d’allocations à des familles de terroristes arabes israéliens, et voilà que son président sera un député qui soutient ces actes terroristes!! Imaginez une séance lors de laquelle sont invitées des familles de victimes qui devront se retrouver face à un président qui soutient ou du moins justifie les attentats! C’est terrible! Cette commission doit être la maison des victimes et de leurs familles et non de ceux qui soutiennent les assassins! »

Sur son compte Twitter, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a écrit: « Honte à vous, Bleu-Blanc! »

Ceux qui inondent le débat public avec leur exigence « d’un retour à la morale en politique » sont précisément ceux qui la piétinent sans vergogne pour arriver à leur fins.

