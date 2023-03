Si l’organisation d’un repas de l’iftar (fin de jeûne du Ramadan) est devenu une tradition à l’ambassade israélienne à Washington, cette année, il a revêtu un caractère inédit.

Pour la première fois, ce repas a été prévu en coopération avec des ambassades de pays musulmans.

C’est avec les ambassadeurs du Bahreïn et de l’Azerbaïdjan aux Etats-Unis que l’ambassadeur israélien, Mike Herzog, a organisé ce repas hier soir.

Près de 150 convives ont participé à l’événement dont des responsables gouvernementaux américains, des parlementaires, des ambassadeurs, des diplomates, des hommes de religion musulmans, des dirigeants de la communauté juive et de représentants de la société civile.

Les ambassadeurs ont insisté sur les liens qui existaient désormais entre leurs trois pays.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan aux Etats-Unis, a déclaré: »Le Ramadan est une fête sous le signe de l’humanité pendant laquelle nous promouvons les liens inter-religieux. Nous reconnaissons l’acceptation de l’autre par notre multiculturalisme. Par nos différences. Je souhaite que Dieu apporte la paix, la prospérité et l’amitié perpétuelle ».

L’ambassadeur du Barheïn: »Comme le jour de Kippour et la fête de Pâques, le Ramadan est un temps d’introspection et de pardon. Le jeûne permet de se concentrer sur le lien spirituel que nous avons avec le Créateur du monde. Pendant la cérémonie de l’iftar, nous bénissons et remercions Dieu pour tout ce qu’Il nous donne ».

Mike Herzog a conclu la soirée: »Cet événement aujourd’hui est révolutionnaire. Par uniquement parce que nous perpétuons une tradition longue de plusieurs années, mais aussi parce qu’il symbolise la construction de ponts inter-religieux, entre les communautés et les différentes régions. Le mois du Ramadan est une opportunité pour promouvoir et concrétiser la vision d’un avenir meilleur. Je suis heureux de le célébrer ce soir avec mes chers amis ».