« Ce n’est pas sans raison que l’Autorité palestinienne n’a pas organisé d’élections depuis 2005. Un État palestinien ne résoudra non seulement pas le conflit mais il l’exacerbera, détériorant la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région », a ajouté le chef de la diplomatie israélienne lors d’une conférence de presse en Italie, où il se trouve en déplacement.

« L’Autorité palestinienne doit cesser de payer les terroristes », a encore dit le ministre. « C’est également une exigence de l’Union européenne. A l’heure actuelle, plus un crime est grave, plus les terroristes reçoivent d’argent. Nous avons besoin de voir un réel changement chez les Palestiniens, et malheureusement ce n’est pas encore le cas. »