L’Azerbaïdjan, un Etat musulman chiite, a obtenu des licences d’exploitation du gaz naturel dans les eaux israéliennes.

Alors qu’Israël fait face à des défis sécuritaires complexes, une annonce économique majeure a été faite : l’Azerbaïdjan, un pays musulman chiite, entre pour la première fois dans le domaine de l’exploration du gaz naturel en Israël. La société SOCAR, compagnie nationale d’énergie de l’Azerbaïdjan, en partenariat avec le géant britannique BP et la société israélienne NewMed Energy, a reçu aujourd’hui six licences pour explorer le gaz naturel dans les eaux israéliennes.

Le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, qui a délivré ces licences avec le responsable des affaires pétrolières, Chen Bar-Yosef, a souligné l’importance de cette initiative : « L’entrée de SOCAR et BP est une excellente nouvelle pour Israël. Le gaz naturel est un atout stratégique qui renforce notre position économique et diplomatique dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. C’est pourquoi, en ces temps particuliers, nous œuvrons à l’augmentation de la production de gaz naturel, au bénéfice du marché local et de l’exportation. »

Selon l’accord, chacune des entreprises détiendra environ un tiers des droits sur chaque licence, SOCAR assurant le rôle d’opérateur. Il s’agit d’une avancée majeure pour l’Azerbaïdjan, puisque c’est la première implication de SOCAR dans l’exploration de gaz naturel en dehors de son territoire.

Les licences concernent une zone connue sous le nom de « Cluster I », qui s’étend sur environ 1 700 km² dans la partie nord des eaux économiques israéliennes. Cette région a été très peu explorée en matière de ressources naturelles, et la première phase des activités consistera principalement en la réalisation d’études sismiques. En fonction des résultats, une décision sera prise quant à la poursuite des forages exploratoires.

La cérémonie de remise des licences s’est déroulée en présence du président de SOCAR et ministre de l’Économie de l’Azerbaïdjan, Mikayil Jabbarov, soulignant ainsi l’importance que l’Azerbaïdjan accorde à cette coopération avec Israël.

Le responsable des affaires pétrolières, Chen Bar-Yosef, a indiqué que les entreprises se sont engagées à investir des dizaines de millions de dollars dans une première phase, avec des investissements potentiellement plus importants aux étapes suivantes.

Cette nouvelle coopération économique avec l’Azerbaïdjan constitue un renforcement significatif des relations diplomatiques et économiques entre Israël et ce pays musulman chiite, en particulier dans une période marquée par des défis régionaux complexes.

La décision d’accorder six licences d’exploration de gaz naturel dans les eaux israéliennes aux entreprises SOCAR (la compagnie nationale d’énergie d’Azerbaïdjan), BP (le géant britannique de l’énergie) et NewMed Energy (une entreprise israélienne) constitue une étape significative à plusieurs niveaux.

1. Renforcement du secteur énergétique israélien

L’octroi de licences d’exploration à des entreprises internationales pourrait mener à la découverte de nouveaux gisements de gaz, renforçant ainsi l’indépendance énergétique d’Israël.

En cas de découverte de réserves importantes, Israël pourrait augmenter ses exportations de gaz vers d’autres pays, notamment en Europe, qui cherche des alternatives à l’approvisionnement énergétique russe.

2. Coopération internationale et influence géopolitique

L’entrée de SOCAR, la compagnie azerbaïdjanaise, témoigne du renforcement des relations entre Israël et l’Azerbaïdjan, un pays musulman entretenant des liens stratégiques avec Israël, notamment dans les domaines de l’énergie et de la défense.

BP, déjà active en Méditerranée orientale, apporte son expertise et son influence mondiale, ce qui pourrait accroître l’attractivité du marché énergétique israélien pour d’autres investisseurs.

3. Conséquences économiques

Si des réserves significatives de gaz sont découvertes, les revenus issus des taxes, des redevances et de la création d’emplois pourraient stimuler l’économie israélienne.

L’augmentation du nombre d’acteurs dans le secteur pourrait favoriser la concurrence et améliorer les conditions d’investissement ainsi que l’exploitation des ressources.

En conclusion, cette décision représente une opportunité économique et stratégique majeure pour Israël et les entreprises impliquées, tout en renforçant le rôle d’Israël en tant qu’acteur clé du marché énergétique régional et international.