On apprend aujourd’hui que le 30 mai dernier, le Shabak a arrêté un Bédouin de 25 ans, habitant dans le Neguev, soupçonné d’espionnage pour le compte d’une organisation terroriste gazaouie. Sa mission était de s’enrôler au sein de Tsahal, d’infiltrer l’armée pour y recueillir des informations internes, prendre des photographies de différents sites et dérober de l’armement. Le tout devait être transmis à l’organisation terroriste à Gaza.

L’homme avait commencé son activité d’espionnage avant d’entrer à l’armée et a réussi à être enrôlé. Il a été arrêté quelques jours après son incorporation.

D’après les premiers élément de l’enquête, il aurait agi par identification avec la cause palestinienne et pour se venger des contrôles et des sanctions subies par sa famille de la part de l’Etat d’Israël en raison de constructions illégales.

L’acte d’accusation précise qu’il a décidé de s’engager auprès d’une organisation terroriste après que la maison de son père, construite illégalement, a été détruite en 2019. La même année, il a dérobé une arme automatique à Tsahal. En 2021 il a tissé ses premiers liens avec l’organisation terroriste de Gaza et a exprimé sa volonté de s’engager pour lutter contre Israël.

L’espion bédouin a transmis des informations sur les hélicoptères militaires qui atterrisent près de chez lui et envoyé des photos de bases militaires de la région. Puis, il lui a été demandé de s’enrôler dans Tsahal.

Le 22 mai, il est incorporé et envoie à l’organisation terroriste une photo de lui en uniforme de l’armée israélienne. Il aura le temps d’envoyer des photos et les numéros de téléphone de soldats bédouins avant d’être arrêté le 30 mai.

Le procureur a déclaré: »L’accusé a agi pendant une longue période contre les intérêts sécuritaires de l’Etat, activités qu’il a cessées uniquement parce qu’il a été arrêté. Il est accusé de graves infractions sécuritaires, dont l’assistance à l’ennemi en temps de guerre et encourt la peine à perpétuité ».

Au sein de la famille de l’accusé, on affirme n’avoir été au courant de rien: »S’il est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés, alors il doit payer », ont déclaré ses proches.