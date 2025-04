Le Conseil municipal de Paris a approuvé à une écrasante majorité la commémoration de la famille Bibas dans l’espace public parisien. Avec 124 voix pour et une seule abstention, les élus ont décidé qu’une rue, une place ou un espace commémoratif porterait désormais le nom de cette famille, marquant ainsi la mémoire collective de la ville.

Cette initiative fait suite à une proposition portée par la conseillère Marie Toubiana et le groupe Union capitale, visant à honorer Shiri Bibas et ses enfants Ariel et Kfir, enlevés et assassinés par le Hamas. « En inscrivant leurs noms dans l’espace public parisien, nous préservons leur souvenir, » a déclaré la conseillère Tobiana dans un communiqué officiel.

Parallèlement à cette décision, Geoffroy Boulard, co-président du groupe Union capitale, a instauré un livre de condoléances à l’hôtel de ville du 17e arrondissement. Les Parisiens peuvent y exprimer leur soutien à Yarden Bibas et aux proches des victimes. Ce recueil sera ultérieurement remis à la famille.

La députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger Caroline Yadan, qui a joué un rôle déterminant dans cette initiative mémorielle, a qualifié cette décision de « geste puissant » qui « témoigne de la reconnaissance de la souffrance » infligée par « le massacre du 7 octobre ». Dans une lettre adressée à la maire Anne Hidalgo peu après les funérailles de la famille Bibas, elle soulignait que « Paris, symbole de liberté, de fraternité et de vie, ne peut rester muette face à cette tragédie qui a bouleversé le monde entier. »