Parmi les enseignements de l’Opération « Gardiens des Murailles » et des émeutes arabes antijuives dans les villes mixtes, il y en a un auquel Tsahal devra rapidement trouver une solution faute de se retrouver dans une situation extrêmement dangereuse lors d’un futur conflit d’envergure au nord ou au sud du pays. En marge des violences arabes et en solidarité avec les terroristes de Gaza, des centaines de chauffeurs de camions et d’autobus Arabes israéliens ont délibérément refusé de se présenter au travail durant cette période, perturbant ainsi les transports d’urgence de troupes et de matériel militaire.

A l’origine de cette faille, le fait que Tsahal fait appel pour ces transports à sociétés civiles qui emploient majoritairement des Arabes israéliens. Ainsi, sur 500 employés arabes, seuls 40 se sont présentés à leur poste. Tsahal a dû alors mobiliser de nombreux conducteurs militaires dans ses unités de blindés. On ose imaginer la situation s’il s’était agi d’un conflit de plus grande envergure. La rapidité de l’acheminement de troupes et de matériel vers les lieux des combats est un élément-clé dans le déroulement et l’issue d’un conflit.

Le commandant du département de logistique de Tsahal, général, général Itzik Tourdjeman présentera prochainement un rapport sur ce disfonctionnement au chef d’état-major Aviv Kochavi. Gaby Ben-Harush, président de l’Union israélienne des transporteurs souligne le manque cruel de conducteurs juifs pour les véhicules lourds et notamment les semi-remorques qui acheminent les blindés. Il avertit : « Si une guerre éclatait aujourd’hui contre le Hezbollah au Liban, nous paierions un prix lourd en vies humaines à cause de ce grave disfonctionnement dans le transport de troupes et de matériel ».

Autre risque important en cas de conflit : des obstructions d’axes routiers vers les frontières nord au sud, freinant ou empêchant l’arrivée de troupes et matériel. Lors de l’Opération « Gardiens des Murailles » des routes du Néguev avaient été bloquées par des Bédouins.

