Ce soir (samedi), un énorme trou s’est formé sur le périphérique Ayalon de Tel Aviv. Les automobilistes ont été surpris de constater que la route s’était effondrée sur un tronçon juste avant la sortie Hashalom du périphérique.

La police a ordonné la fermeture d’Ayalon dans les deux sens. Cette fermeture sera en vigueur toute la nuit et il n’est pas certain que la réouverture puisse être déjà possible demain matin. La ministre des Transports, Merav Mihaeli, s’est rendue sur place et a affirmé que de nombreuses équipes étaient à pied d’oeuvre afin de résoudre le problème et de procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que d’autres trous ne sont pas en train de se former sous cette route extrêmement fréquentée.

Elle a demandé à ceux qui le pouvaient de travailler demain de la maison et de ne pas se rendre à Tel Aviv, en tout cas pas en voiture individuelle. Les soldats qui doivent retourner demain dans leurs bases recevront des instructions de leur officier quant à l’heure et aux conditions de leur voyage.

Par ailleurs, le trafic ferroviaire a également été interrompu ce soir entre les stations Tel Aviv Hagana et Tel Aviv Savidor.

Le trou s’est vraisemblablement formé en raison des travaux effectués dans une tour Azrieli à proximité. D’après le Pr Shmouel Marco, professeur en géologie à l’université de Tel Aviv, il ne peut s’agir que d’une erreur humaine dans la conception de la route et en aucune façon d’un phénomène naturel.

Fort heureusement aucun blessé n’est à déplorer.