Une opération spéciale de Tsahal et des « Mistaravim » a permis de libérer un garçonnet juif de 5 ans et demi enlevé par son père arabe. Ce dernier avait eu une dispute avec son épouse juive et avait pris l’enfant avec lui. Il y a quelques jours, la maman s’était présentée au point de passage de Meitar avec des marques graves de violences. Elle avait raconté que son mari, habitant de Dahariyeh à Hevron l’avait frappée puis enlevé leur enfant.

Durant quelques jours, la police, le Shin Bet et Tsahal ont tenté de retrouver la trace du père qui de son côté menaçait de s’en prendre à l’enfant si quoi que ce soit était tenté pour le lui retirer. Afin d’échapper aux recherches, il avait changé de place à plusieurs reprises dans la région de Hevron. Lorsqu’enfin les forces de sécurité ont réussi à le localiser il a tenté de fuir en voiture avec l’aide d’un complice avant d’être retrouvé. Il a été arrêté ainsi que son complice.

L’organisation Lehava a réagi: « Nous félicitons les forces de sécurité et tous les bons Juifs qui ont contribué à récupérer l’enfant, parmi eux Moshé Ben Zekri de Lehava, Elhanan Groner de Kol Hayehoudi, le ministre Betzalel Smotritch etc. ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90