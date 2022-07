Hier soir (lundi), des centaines d’orthodoxes d’une mouvance extrémiste s’étaient regroupés pour manifester rue Bar Ilan, à Jérusalem.

Ils s’opposent au passage du tramway dans leur quartier. Pour eux le fait qu’il transportera des hommes et des femmes ensemble en plein milieu de leur lieu de résidence est inadmissible. Ils estiment que cela portera atteinte à leur qualité de vie.

Il convient de noter que ces manifestants représentent une minorité de la rue orthodoxe. La majorité de cette population se dresse contre ces méthodes et les reproches faits aux autorités qui planifient une amélioration des transports publics dans la capitale.

Hier donc, comme d’autres soirs depuis des mois, des centaines de manifestants ont envahi le chantier du tramway. Leur but était de bloquer la route et d’empêcher le chantier de se dérouler correctement en paralysant certains engins.

Les forces de l’ordre sont intervenues afin de disperser les manifestants et ont fait usage de différents moyens dont des lances à eau. Cinq personnes ont été arrêtées pour trouble à l’ordre public.

L’image qui restera de cette nuit est celle d’un civil, qui serait un vigile, qui attrape violemment un enfant installé dans la pelle d’un tracteur. L’enfant s’est débattu et en réponse, l’homme lui a assené une gifle sous les yeux des policiers qui n’ont pas réagi. La gronde sur les réseaux sociaux ce matin est importante.

La police a communiqué sur la soirée agitée, sans explication sur ce grave incident: »Des manifestants ont bloqué les voies de circulation, parmi eux se trouvaient aussi de jeunes enfants, ils ont nui à l’ordre public, sont entrés sur le chantier et se sont mis en danger. Ils ont bloqué des appareils de chantier volontairement et ont perturbé le bon déroulement des travaux. Des poubelles ont été incendiées, des provocations et des injures ont été relevées de la part des manifestants. Des barrières de chantier ont été endommagées.

Les forces de police appelées sur place ont agi pour ramener l’ordre et expulser les manifestants du chantier et des voies de circulation ».