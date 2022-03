Cela n’était pas arrivé depuis 1989, un cas de polio a été détecté chez un enfant de quatre ans de Jérusalem.

L’enfant n’était pas vacciné contre la maladie, parce que ses parents refusent la vaccination.

Il souffrirait de graves troubles neurologiques et la moitié gauche de son corps risque de rester paralysée à vie. Si pour le moment, les médecins espèrent encore que les dégâts ne seront pas irréversibles, l’issue est très incertaine et l’état de l’enfant peut être amené à se détériorer gravement.

Le ministère de la Santé effectue une enquête afin de savoir avec qui l’enfant a pu être en contact, d’une part pour tenter de détecter l’origine de sa contamination et surtout pour vérifier qu’il n’a pas contaminé d’autres personnes. La crainte des autorités est que la maladie ne se propage au sein des populations qui sont opposées à la vaccination.

D’après les données du ministère de la Santé, seuls 83% des enfants de moins de un an sont en règle de leur vaccination contre la polio à Jérusalem.

Pour l’instant, on estime que ce cas de polio n’est que la face visible de l’iceberg et qu’il est quasiment certain que l’on compte quelques dizaines voire quelques centaines de contaminés dans le pays. La plupart serait asymptomatiques, puisque seule une personne sur 1000 développe une forme grave de la maladie. Mais plus le nombre de contaminés augmente, plus le nombre de malades graves augmente aussi…

Le professeur Tsahi Grossman, président de l’union des pédiatres, a été interrogé ce matin sur la radio 103FM. Il a tenu à rassurer les esprits, il ne pense pas que l’on va assister à une propagation de la maladie dans le pays puisque 93% des enfants israéliens sont vaccinés. Le professeur a rappelé que si l’enfant avait été vacciné, il aurait certainement été totalement protégé. »Ce qui est le plus inquiétant c’est qu’il n’existe pas de traitement contre la polio. A partir du moment où les tissus sont frappés de paralysie et qu’il y a un dommage neurologique, il n’existe pas de solution. Le vaccin contre la polio est encore plus important que tous les autres, précisément en raison de l’absence de traitement ».

Le ministère de la Santé lance un appel à tous les parents pour qu’ils aillent faire vacciner leurs enfants contre la polio.