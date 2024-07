Un enfant de 6 ans a été retrouvé sans vie par sa grand-mère dans son appartement à Herzliya hier (mardi). L’enfant présentait des signes de violence.

La principale suspecte est sa mère, âgée de 33 ans. Celle-ci a été arrêtée dans l’après-midi, alors qu’elle se promenait avec une hache et qu’elle a tenté d’attaquer un garde à l’entrée du kanyon Sheva Kohavim de la ville.

Sur une vidéo, on la voit déambuler, visiblement dans un état psychologique anormal, du sang sur le visage, avec une hache à la main, des vêtements déchirés et soudain s’en prendre au vigile à l’entrée du kanyon. Puis, elle a commencé à se déshabiller, à faire de la méditation et à s’attaquer elle-même avec sa hache.

La police l’a rapidement interpellée.

Lorsque les forces de l’ordre se sont rendues à son domicile, elles ont trouvé sur place leurs collègues, appelés pour le meurtre du petit garçon. Le chien de la famille a également été tué à coups de hache.

Le père de l’enfant, actuellement mobilisé en tant que réserviste à Gaza, est rentré immédiatement dès qu’il a appris la terrible nouvelle.

La famille n’était pas connue des services sociaux de la ville et habite dans un quartier huppé, aujourd’hui totalement sous le chox. La mère, contrairement à des rumeurs qui ont circulé, ne fait pas partie des survivants du festival Nova et n’était pas suivie pour des problèmes psychiatriques.