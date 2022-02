Un Palestinien de 13 ans qui jetait des cocktails molotov sur la route 60 près de Beth Lehem a été tué par des tirs de l’armée.

Les faits se sont déroulés du côté du village Al-Hadar, dans le Goush Etsion. A cet endroit, depuis quelques temps, ont lieu régulièrement des jets de bouteilles incendiaires sur les voitures, mettant clairement en danger la vie des passagers. Face à de nouveaux jets, l’armée a ouvert le feu en direction des lanceurs. Parmi eux, se trouvait donc un enfant de 13 ans, qui a été blessé. Il a immédiatement reçu les premiers soins de la part des soldats et a été transporté en direction d’un hôpital israélien. Il est mort sur la route.

Les jets de pierre et de cocktails molotov sont de plus en plus courants dans cette zone. Jeudi dernier, quatre Palestiniens ont été arrêtés pour jets de cocktails molotov sur la route et les villages de la région. Il y a une semaine et demi, un autre groupe de terroristes a été arrêté et seulement hier, encore un qui jetait des bouteilles incendiaires sur la barrière du yishouv Migdal Oz, non loin de Al-Hadar.

Photo: Illustration