Yeoshoua Aaron Touvia Simha, 12 ans, a été assassiné cette nuit (mercredi à jeudi) dans un attentat dans le Goush Etsion.

Des terroristes ont ouvert le feu sur l’autobus dans lequel il se trouvait qui reliait Beitar Illit à Jérusalem. Le chauffeur, lui-même blessé, a poursuivi sa route jusqu’au barrage de l’armée à l’entrée de Jérusalem où les victimes ont été prises en charge.

Yeoshoua, z’l, était grièvement blessé et a été transporté en urgence absolue à l’hôpital où les médecins ont dû constater son décès après s’être battu pour sauver sa vie.

Quatre autres personnes ont été blessées dans ce terrible attentat.

Les terroristes ont pris la fuite, les services de sécurité sont à leur recherche.

Yaron Rosenthal, le président du conseil régional du Goush Etsion, a déclaré sur les lieux de l’attentat: ”Ce passage est utilisé par des dizaines de milliers de Juifs qui voyagent à Jérusalem et nous continuerons à l’emprunter. La lutte sur les routes du Goush Etsion n’a pas commencé hier et ne se terminera demain. Nous allons être forts et nous ferons grandir la présence juive, parce que c’est la véritable réponse à ces drames. La solution est de tuer les terroristes, d’expulser leurs familles et si nous le faisons de manière méthodique, je pense que nous aurons du calme”.