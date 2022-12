Au mois d’octobre dernier, l’écrivain et journaliste iranien, Maadi Baaman, a accordé une interview à la chaine israélienne N12. L’année dernière, il était passé sur la chaine 13 pour faire part de son souhait de voir son dernier ouvrage traduit en hébreu.

Quelques jours plus tard, il a été arrêté lors d’une manifestation contre le pouvoir et jugé pour espionnage et traitrise puis condamné à la peine de mort, en raison de son passage à la télévisions israélienne. Il est actuellement emprisonné dans le carré des prisonniers sécuritaires à Téhéran.

Dans l’acte d’accusation, il est mentionné que l’écrivain s’est rendu coupable d’espionnage au profit d’Israël et d’avoir transmis des informations.

Les associations de défense de droits de l’Homme en Iran s’insurgent contre cette condamnation: »Il n’avait en sa possession aucune information confidentielle et n’avait aucun lien avec Israël. Il s’est contenté de parler dans un média de la révolte actuelle en Iran ».