Le mouvement Shalom Ahshav a décidé de faire parler de lui à l’occasion de la visite du Président américain en Israël.

Il a accroché sur un immeuble au coeur de Tel Aviv, une immense affiche avec le drapeau israélien et celui de l’AP. La légende: »Président Biden, Bienvenue dans les deux Etats que nous aimons le plus »

L’association a expliqué son action: »Cette affiche est un rappel au président, qui est un fervent soutien des deux Etats, que l’Etat palestinien est d’abord et avant tout notre intérêt, à nous les Israéliens, et qu’il n’y aura pas de futur dans notre région sans la paix avec nos voisins palestiniens. Maintenant que Lapid s’est entretenu avec Abou Mazen et d’autres chefs dans la région, la prochaine étape est d’ouvrir des négociations. Monsieur le Président, bienvenue dans les deux Etats que nous préférons, c’est votre heure pour agir avec les deux leaders pour transformer la vision en réalité ».

Photo: Capture d’écran