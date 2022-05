Un drame a été évité ce matin près de Bet El.

Un terroriste a lancé un bloc en direction d’une voiture puis il s’est précipité vers le véhicule, alors qu’il portait un sachet en plastique et a tenté d’en ouvrir la porte. Le pare-brise de la voiture était blindé et le bloc n’a donc pas pu le briser. Le conducteur de la voiture a ouvert le feu sur le terroriste ainsi qu’un soldat sur place. Le terroriste a été blessé et transporté à l’hôpital Shaaré Tzedek. Dans le sachet se trouvait un couteau et un produit inflammable.

Parallèlement, les forces de Tsahal sont intervenues à Djénine, pour la première fois depuis la mort de la journaliste d’Al Jazeera. Des échanges de feu ont eu lieu entre les terroristes et les soldats, on ne déplore aucun blessé. L’armée a indiqué avoir procédé à l’arrestation de deux suspects.

Par ailleurs, à Jérusalem et en Judée-Samarie, les forces de sécurité se préparent à l’enterrement de Shireen Abou Akleh qui doit avoir lieu aujourd’hui.

