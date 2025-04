Une manne bienvenue pour les associations et ONG israéliennes. Un philanthrope français a fait un don colossal de 25 millions d’euros à la Fondation France-Israël, qui a pu être transféré au ministère des Affaires étrangères israélien ces dernières semaines. Ce dernier a ainsi indiqué avoir travaillé activement à la redistribution de plus de 100 millions de shekels aux organisations et organismes à but non lucratif israéliens.

Les équipes du ministère des Affaires étrangères, dirigées par le ministre Gideon Saar, ont rapidement travaillé sur le dossier avec les différentes autorités, ce qui a finalement permis d’apporter une contribution extraordinaire à l’aide aux soldats blessés, aux enfants dans le besoin, aux populations défavorisées, au soutien aux femmes en détresse, etc.

La directrice de la Fondation, le Dr Muriel Haim, a déclaré à cette occasion : « Je suis très reconnaissante au ministère des Affaires étrangères, sous la direction du ministre Saar, de l’aide qu’il a apportée pour rendre ce don possible. Cette aide permettra de soutenir les activités des associations d’aide aux enfants, de contribuer à la reconstruction du nord et à la réadaptation des blessés. Il s’agit d’une contribution importante et nous sommes heureux d’avoir le privilège d’aider Israël dans tous ces domaines. »

La Fondation France-Israël, basée à Paris, oeuvre pour favoriser les échanges entre les deux pays. Depuis sa création en 2005 à l’initiative des plus hautes autorités françaises et israéliennes, elle agit comme un pont entre les cultures, les générations et les disciplines, en soutenant des projets concrets dans les domaines éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.