Ce vendredi, 6 septembre, le festival international du film s’ouvrira à Toronto. Reconnu comme un événement majeur du monde du cinéma, ce sont entre 300 et 400 films qui y sont présentés chaque année. Il s’agit d’un festival non compétitif, aucun palmarès n’est proclamé à son issue.

Cette année, le festival fera la part belle à l’institut du cinéma palestinien et à l’organisme des ”cinéastes pour la Palestine”. Un des films projetés retrace le quotidien d’un interne à l’hôpital Shifa à Gaza (qui, rappelons-le, a servi de base terroriste au Hamas).

Le cinéma israélien sera représenté par ”Hemdat”, un film de Shemi Zarhin, qui raconte les déboires d’un couple et de sa famille recomposée.

Dans la catégorie Documentaire, deux Américains présenteront un documentaire intitulé ”Les dossiers de Bibi”, dans lequel seront publiés des passages des interrogatoires de Netanyahou lui-même, qui n’avaient jamais été autorisés à la publication.

La réalisation est d’Alex Gibney et la mise en scène d’Alexis Blum.

Les interrogatoires qui ont été fournis à Gibney datent des années 2016 à 2018. Des passages des interrogatoires de Sara et Yaïr Netanyahou sont aussi présentés ainsi que de proches et d’employés de la résidence du Premier ministre.

”Ces enregistrements montre le personnage de Netanyahou sous une lumière inédite”, a déclaré Gibney, ”Ils sont un témoignage fort de son caractère corrompu et expliquent comment nous en sommes arrivés là aujourd’hui. Le film oscille entre le passé et le présent de Netanyahou et dévoile quelque chose de shakespearien chez ce personnage au regard de la manière dont la corruption s’est lentement propagée dans sa personnalité. Son besoin désespéré de conserver le pouvoir l’a amené à des actes terribles dont nous voyons les conséquences aujourd’hui”.