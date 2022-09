Grâce à des efforts de renseignements, l’unité de prévention des vols d’Antiquités a réussi, en collaboration avec le lauréat du Prix d’Israël pour la Bible, le Pr Shmouel Ahitouv, et des ministères de la Culture et des Sports et de Jérusalem et de l’Héritage, à rapatrier en Israël un document écrit sur un papyrus datant de l’époque du Premier Temple. Le document est écrit en hébreu ancien et viendrait d’une des grottes du désert de Judée.

Il s’agit d’un article très rare, inconnu jusqu’à maintenant. Il contient quatre lignes coupées, au début apparaissent les mots: »A Ishmaël tu enverras… ».

Au sein de l’autorité des Antiquités on précise que d’après l’écriture, ce document devrait correspondre à des restes d’une lettre avec des instructions pour le destinataire.

Le papyrus a été daté du 6e ou 7e siècle de notre ère et rejoint les deux autres documents que possède Israël de cette période. L’origine de ces trois documents est estimée dans le désert de Judée, caractérisé par un climat sec qui permettait de conserver le papyrus. Il convient de noter que l’Autorité des antiquités ne possède que ces trois papyrus de l’époque du Premier Temple alors que sur d’autres périodes, elle a pu en rassembler un grand nombre.

L’histoire a commencé lorsque le Dr Ada Yardeni, spécialiste de l’écriture hébraïque ancienne, est décédée en juin 2018, et le professeur Shmuel Ahitouv a été invité à terminer la publication d’un document sur lequel elle travaillait. Ahitouv a été surpris de découvrir la photographie d’un document rare et jusque-là inconnu, de la période du Premier Temple, ainsi que le déchiffrage préliminaire de Yardeni. Cela a conduit à une campagne conjointe d’Ahitouv et de l’Unité de prévention des vols d’antiquités de l’Autorité des antiquités d’Israël pour localiser le document original.

La mission a été un succès et la personne qui possédait le papyrus, un résident du Montana, aux États-Unis, a été localisée. Il a expliqué que le papyrus avait été donné à sa mère lors de sa visite à Jérusalem en 1965, par Joseph Sa’ad, conservateur du musée Rockefeller, et Halil Iskander Kandu, un marchand d’antiquités bien connu de Bethléem qui, il y a de nombreuses années, a vendu des milliers de fragments des manuscrits de la mer Morte. De retour à la maison, sa mère a accroché le fragment de rouleau encadré au mur.

Il ne restait plus qu’à convaincre le propriétaire de transférer le document fragile en Israël, où il serait conservé dans des conditions climatiques contrôlées. Cela a pris du temps. Il a été invité à visiter le laboratoire de conservation du Département des manuscrits du désert de Judée de l’Autorité des antiquités d’Israël à Jérusalem. Après la visite, le propriétaire a été convaincu que les meilleures conditions étaient réunies pour conserver ce document rare, et il l’a généreusement donné à l’Autorité des antiquités d’Israël.

L’unité des manuscrits de la mer Morte a conservé le papyrus et l’a documenté avec le système multispectral moderne utilisé pour surveiller l’état des manuscrits.

Afin de confirmer l’authenticité du document, un petit échantillon a été daté par radiométrie à l’Institut Weizmann de Rehovot. L’échantillon a fourni une date similaire à celle déterminée par l’évaluation paléographique (basée sur les formes des lettres), confirmant ainsi la datation vers la fin de la période du Premier Temple.

Le document a été étudié par le professeur Ahitouv, et ses conclusions seront présentées jeudi prochain à la première conférence sur le désert de Judée de l’Autorité des Antiquités d’Israël au Musée des Pays de la Bible à Jérusalem.

Film: Yaniv Berman. Autorité des Antiquités d’Israël