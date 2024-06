Un nouveau document de l’unité 8200 des renseignements de l’armée daté du 19 septembre 2023, soit moins de 3 semaines avant les attaques du Hamas, a été dévoilé par la chaine publique israélienne Kan 11.

Il contient des informations détaillées sur le projet d’invasion du Hamas et même le chiffre exact d’otages que l’organisation terroriste avait prévu de prendre: ”entre 200 et 250”, hommes, femmes et enfants, soldats et civils.

Le document s’intitule ”Entrainement détaillé pour une invasion de bout en bout”.

On y trouve tout le détail des entrainements de l’unité d’élite du Hamas, la No’hba, qui se déroulaient sous les yeux des renseignements israéliens. Les bataillons du Hamas simulaient dans des décors spécialement concus, l’invasion de bases militaires et des kibboutzim de la bordure de Gaza.

Le document contient aussi des consignes précises sur la manière dont il faut détenir les otages une fois ramenés sur le territoire de la Bande de Gaza: ”Leur bander les mains et les yeux”, ”leur donner de l’eau et de la nourriture” mais aussi les conditions dans lesquelles les otages doivent être exécutés.

Les objectifs militaires de l’attaque sont clairement décrits: le système ”Voit et tire” à la frontière, les baraquements des soldats et des soldates, les commandements des bases, les synagogues des bases, les centres de communication et les postes de contrôle et de surveillance. Les terroristes ont reçu la consigne de ne laisser aucun document dans les bases militaires après leur passage.

Les commandants de la division de Gaza et du commandement sud ont ignoré les avertissements concernant l’intention du Hamas de procéder à des prises d’otages concernant également des civils. Les préparatifs effectués ne concernait qu’une hypothèse d’incursion de quelques dizaines de terroristes dans trois endroits différents. Le 7 octobre, près de 3000 terroristes ont envahi le sud du pays, traversant la frontière dans 16 endroits différents. Ils ont ensuite mis leur plan à exécution, dans les moindres détails.