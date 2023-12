Le Shabak et Tsahal ont publié les grandes lignes de l’interrogatoire d’Ahmad Kahlot, le directeur de l’hôpital Kamal Edwan de Jabaliya au nord de la Bande de Gaza.

Il a reconnu avoir été recruté par le Hamas en 2010 au grade de colonel. ”Il y a dans l’hôpital des employés qui sont des membres actifs des brigades Izz al-Din al-Qassam”. Ces employés occupent différents postes au sein de l’hôpital, y compris des médecins et des infirmiers.

Kahlot a décrit au Shabak pendant son interrogatoire comment son hôpital servait au Hamas pour y cacher des hommes, pour y préparer des actions militaires et il a même témoigné qu’un des soldats kidnappés le 7 octobre y avait été emmené.

”Ils se cachent dans les hôpitaux parce qu’ils pensent que c’est un endroit sûr”, a décrit Ahmad Kahlot, ”Ils pensent qu’ils sont intouchables dans les hôpitaux”.

Il poursuit: ”Dans l’hôpital (Kamal Edwan, ndlr), il y a environ 16 employés qui sont des membres actifs militaires des brigades Al Qassam. Le Hamas possède des bureaux dans l’établissement. Il y a même une pièce réservée aux interrogatoires. Les bureaux possèdent des lignes de téléphone privées à l’intérieur de l’hôpital”.

Il ajoute: ”Le Hamas utilise des ambulances privées. Elles ont une couleur particulière et pas de plaque d’immatriculation. Ils s’en sont servis pour amener le soldat kidnappé et pour transporter des corps. Le Hamas va et vient mais n’amène jamais de blessés”.

Kahlot a raconté: ”Une fois je les ai suppliés de conduire un blessé à l’hôpital indonésien ou à Shifa, ils ont refusé. Leur mission est plus importante”.

Pour conclure, le directeur d’hôpital déclare: ”Les chefs du Hamas sont des lâches. Ils nous ont laissé sur le terrain et ils se cachent. Ils nous ont détruits”.