Muhammad A-Tus, un des terroristes relâchés de prison dans le cadre de l’accord pour la libération des otages, a fait une déclaration à la presse égyptienne qui dénote avec les discours habituels.

A-Tus a été condamné en 1985 à 40 ans de prison pour avoir participé à un attentat à l’arme à feu. A sa sortie de prison il a été exilé en Egypte.

Il a déclaré à la presse locale: »Je dirai à mes petits-enfants de ne pas commettre d’attentats. Il ne faut pas engager d’actions militaires contre Israël. A ce stade, il faut se diriger vers une action politique ».

Le terroriste libéré a, par ailleurs, critiqué l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a pourtant permis au bout du compte sa libération: »Le prix est trop lourd, nous ne pouvons pas accepter que notre libération se fasse au prix du sang des enfants palestiniens. Chaque leader qui lance une grande action doit savoir le prix qu’il paiera face à ce qu’il va atteindre et si l’atteinte de cet objectif justifie les victimes ».

Il a quand même affirmé que »les hommes du Hamas sont nos frères de patrie et nous avons un chemin et un avenir communs ».

Ce terroriste a également raconté que le 7 octobre, ils ont vu à la télévision de la prison les alertes et ont compris qu’il se passait quelque chose d’important. »Le lendemain, notre traitement a changé à 180 degrés. On nous a pris la télévision et ont nous a annoncé le passage à l’état de guerre. Ceux qui ont de l’expérience ont compris que la réaction serait dure ».