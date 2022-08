Une information qui a de quoi énerver: un des responsables de l’attentat à l’hôtel Park de Netanya vient d’obtenir une maitrise en prison.

C’est lui qui avait envoyé le kamikaze qui s’est fait sauter à l’hôtel Park de Netanya, le soir du seder en 2002. Le bilan avait été dramatique: 30 morts et 160 blessés. Il était également derrière l’attentat au Kanyon Hasharon en mai 2001 où 5 personnes avaient trouvé la mort et 86 personnes avaient été blessées.

Ce terroriste avec du sang sur les mains a donc pu finir un diplôme dans les prisons israéliennes avec l’université Al Qods, alors qu’il a été condamné à 35 peines à perpétuité. Sa femme a envoyé un communiqué à la presse dans lequel elle déclare: »Malgré la souffrance et l’injustice, nos prisonniers permettent à des enfants de venir au monde même derrière les barreaux (en faisant passer illégalement leur sperme), passent les diplômes les plus élevés, grâce à leur patience, leur courage, leur solidité et leur forte volonté ». Elle a dit espérer que son mari passera son doctorat »lorsqu’il sortira de prison ».

Les organisations de droite se sont insurgées contre cette information qui montre que l’université palestinienne Al Qods agit à l’intérieur du territoire israélien et distribue des diplômes aux terroristes avec du sang sur les mains. Ils appellent le gouvernement israélien à agir contre ces institutions académiques.