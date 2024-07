Les médias arabes rapportent que Mustafa Abu Ara, un des plus anciens chefs du Hamas en Judée-Samarie, appartenant à la génération des fondateurs de l’organisation terroriste, est mort alors qu’il se trouvait incarcéré en Israël.

Abu Ara a passé 12 ans de sa vie dans les prisons israéliennes. Sa dernière arrestation datait du 30 octobre 2023, quelques jours après le début de la guerre. Il appartenait aux terroristes expulsés par le gouvernement Rabin au Liban en 1992 – ”les expulsés de Marj A Zahor”.

La décision d’expulsion avait été prise de manière confidentielle, dans l’espoir qu’elle puisse être exécutée sans que l’affaire ne parvienne à la Cour suprême. Malgré cela, la rumeur d’une expulsion massive prévue s’est répandue, et l’avocate Lea Tsamel et l’Association des Droits Civiques ont déposé en pleine nuit un recours au domicile du juge Aharon Barak, qui exerçait les fonctions de juge de permanence. La même nuit, Barak a émis une ordonnance provisoire qui a empêché l’expulsion, et les bus transportant des centaines de terroristes ont été arrêtés à la frontière nord. Après que le gouvernement a exigé d’accélérer les procédures, le président de la Cour suprême, Meir Shamgar, est intervenu et a avancé l’audience à cinq heures du matin. Le jury était initialement composé de trois juges dirigés par le président Shamgar puis il a été élargi à sept juges. L’État a été contraint d’être représenté par le procureur général Harish, car le procureur général a refusé d’une manière sans précédent de défendre l’État dans une procédure qui, à son avis, était clairement illégale. Au bout d’une heure d’audience, la cour a décidé à la majorité d’annuler l’ordonnance d’interdiction temporaire et de permettre l’expulsion. Mais entre-temps, le gouvernement libanais a eu le temps de se préparer et de bloquer l’entrée sur son territoire aux terroristes expulsés. Les centaines de terroristes ont installé un camp de tentes à Marj a-Zahor dans le no man’s land au nord de la bande de sécurité à l’intérieur des frontières du Liban contrôlées par Israël.

La deuxième audience devant la Cour suprême a commencé le 17 janvier 1993. Les terroristes expulsés ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments contre l’expulsion, mais tous ont décidé de ne pas profiter de cette opportunité. Fait rare, le principal défenseur au nom de l’État était le chef d’Etat-major Ehud Barak. Les discussions qui ont conduit à la décision ont été difficiles et ont failli provoquer une véritable rupture entre les juges de la Cour suprême. Finalement, la majorité s’est identifiée du côté du juge Shamgar, confirmant la légalité de l’expulsion. Le juge Aharon Barak, qui soutenait l’opinion inverse, a rédigé la décision minoritaire dans laquelle de vives critiques ont été adressées à l’encontre du gouvernement Rabin.

Néanmoins, dès 1994, Israël a été contraint d’accepter le retour d’une partie de ces terroristes dans la Bande de Gaza et en Judée-Samarie. Pendant leur exil, les terroristes ont noué des liens avec les Gardiens de la Révolution iraniens et avec le Hezbollah. Après leur retour, sous la direction de Yahya Ayache, ils ont commis des attentats causant la mort de près de 100 Israéliens en un an.

Abu Ara, décédé en prison, faisait partie de ce groupe. Le Hamas a publié une annonce officielle dans laquelle il appelle les ”disciples” d’Abu Ara à venger sa mort en commettant des attentats contre les ”soldats et les colons”.