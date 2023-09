Les leaders de la protestation contre le gouvernement entendent que les politiques dans l’opposition se plient à leur façon de penser. C’est ce qui explique les hésitations de Lapid et Gantz pour adopter certaines positions ou même condamner des attitudes de manifestants, pourtant scandaleuses, comme cela a pu être le cas hier soir à Tel Aviv contre le Rav Lewinstein et Israël Zeïra.

Il aura fallu plusieurs heures pour que Benny Gantz condamne ces comportements. Il en a profité pour exprimer sa désapprobation après les propos tenus hier par le journaliste Ron Kauffman qui avait qualifié les orthodoxes de ”cancer” avant de présenter ses excuses: ”Les propos et les actions à la limite de la violence lors de la manifestation hier soir à Tel Aviv et les paroles odieuses de Ron Kauffman, qui a, à juste titre, présenté ses excuses, sont inquiétants et méritent d’être condamnés”. Il a poursuivi: ”Justement au sein du camp libéral, nous devons prendre garde à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Une protestation ferme et déterminée, oui, des généralisations contre tout un public, l’incitation à la haine et la violence, sont à rejeter”.

Cette prise de position n’a pas plu aux leaders de la protestation et en particulier à Costa Black, l’une de ses figures populaires. Ce dernier l’a fait savoir dans des termes méprisants à l’égard du député: ”Ecoute bien Golem. Ceux qui agissent avec violence contre le public libéral sont les gens dont vous cirez les pompes et devant lesquels vous vous agenouillez. Toute tentative de votre part de faire une fausse symétrie, parce que vos conseillers vous ont poussé à le faire, est un crachat au visage des centaines de milliers de patriotes qui se battent dans la rue depuis 9 mois”.

Il poursuit: ”Vous nuisez à la lutte la plus importante depuis la création de l’Etat. Vous êtes tellement bête que vous n’êtes même pas capable de comprendre les dommages que vous causez au camp libéral avec votre attitude débile, en normalisant Netanyahou et son gouvernement de malheur qui détruit tout ce qu’il y a de bien ici et avec des inflitrés comme Matan Kahana que vous avez amené dans notre camp”.

Et pour conclure: ”Alors fermez-la, tout simplement, et ne nous dérangez pas quand nous faisons ce que vous, Lapid et Mihaeli, auriez dû faire. Vos condamnations ridicules, gardez-les pour les kahanistes, les incendiaires de vilages et les destructeurs de l’Etat appartenant au camp du poison que vous n’arrêtez pas de lécher. C’est assez clair pour vous? Les jours où nous baissions la tête sont révolus. Vous avez intérêt à le comprendre et vite”.

Peut-être pour ne pas subir le même sort, Yaïr Lapid et Merav Mihaeli ont, tous les deux, refusé de condamner l’attaque contre le Rav Lewinstein et Israël Zeïra. Ils l’ont même justifiée.