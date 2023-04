Hier (mardi), quelques heures avant l’entrée du dernier jour de Pessah, le Premier ministre a annoncé que l’entrée des Juifs sur le Mont du Temple serait interdite jusqu’à la fin du Ramadan.

Il convient de souligner que, chaque année, pendant les dix derniers jours du Ramadan, sur recommandation des services de sécurité, l’accès des Juifs au Mont du Temple est interdit.

Cette année, les ministres Ben Gvir (Sécurité nationale) et Galant (Défense) étaient pour laisser aux Juifs la possibilité d’entrer sur le Mont, y compris pendant cette période. Mais la police y était opposée.

Il revenait au Premier ministre de trancher. Il a donc décidé de reconduire la politique qui s’appliquait tous les ans.

Itamar Ben Gvir a fait savoir à Binyamin Netanyahou son mécontentement face à cette décision: »La décision du Premier ministre de fermer le Mont du Temple aux Juifs en raison de la vague de terrorisme est une grave erreur qui ne ramènera pas le calme mais au contraire ne fera qu’envenimer la situation. L’absence de Juifs va automatiquement impliquer une présence policière plus légère sur le Mont, ce qui va laisser le champ libre aux manifestations d’appels au meurtre de Juifs et même engendrer des jets de pierre depuis l’esplanade sur les fidèles juifs qui prient au Kotel. Lorsque le terrorisme nous frappe, nous devons frapper avec force en retour et non nous soumettre ».

Ce soir encore, il a tenu à insister sur l’erreur que constitue, selon lui, l’interdiction faite aux Juifs de se rendre sur le Mont du Temple le dernier jour de la fête de Pessah. Ayant passé la fête dans la vieille ville de Jérusalem, le ministre a témoigné qu’en raison du mauvais temps, il n’y avait que quelques dizaines de fidèles musulmans qui se sont rendus sur le Mont du Temple, ce qui ne justifiait absolument pas d’interdire aux Juifs de s’y rendre, selon lui.

Du côté palestinien, on a eu vite fait d’interpréter cette décision comme une victoire, après plusieurs jours d’émeute sur le Mont du Temple. Ainsi, l’un des chefs du Hamas, Salah Arouri, a déclaré aujourd’hui (mercredi): »La résistance a stoppé l’invasion de l’occupant sur Al Aqsa pendant les dix derniers jours du Ramadan. Depuis le début du Ramadan, l’agression sur Al Aqsa a augmenté et nous avons vu des images très graves. Si nous n’avions pas réagi, en peu de temps, ils auraient pris possession d’Al Aqsa. Mais la résistance était là et prête et ils (les Israéliens, ndlr) ont été dissuadés et ne sont pas entrés dans la mosquée Al Aqsa. Aujourd’hui, c’est le dernier jour de Pessah, qui est le plus important pour eux et ils se sont soumis et ont renoncé. La dernière réaction du Liban, de la Cisjordanie, de Gaza et des territoires de 48, a prouvé qu’il y a un peuple qui peut délivrer la mosquée Al Aqsa ».

Il a également évoqué la situation interne en Israël: »L’entité vit une situation sans précédent de division et de lutte interne et ils ne le cachent pas. Même Netanyahou, quand il a tenu une conférence de presse sur la vague de terrorisme, a commencé par parler de l’opposition et du gouvernement précédent, du refus des réservistes de servir. Aujourd’hui, leur préoccupation est la situation intérieure qui va mener à la destruction de leur entité, c’est ce qui leur est arrivé dans l’histoire. Désormais leur Etat est divisé en deux: un Etat oriental religieux, sioniste et extrêmiste face à un Etat occidental européen américain ».