Khalil al-Hayya, l’un des plus hauts responsables du Hamas dans la Bande de Gaza, a déclaré que les Palestiniens continueraient à se battre pour expulser les Juifs d’Israël.

Le chef terroriste qui s’est réfugié à Téhéran depuis plus d’un an a déclaré: »Le Déluge d’Al Aqsa (nom donné par le Hamas à l’attaque du 7 octobre, ndlr) est la première étape vers l’expulsion de l’occupant et la victoire de la Palestine. Nous insistons sur le fait que l’Iran était et demeure le soutien de la cause palestinienne. Le Déluge d’Al Aqsa a soudé la nation autour de la défense de Gaza face à l’agression israélienne. Le Déluge d’Al Aqsa a unifié le sang des shahidim. Notre sang est mêlé à celui des chefs shahidim en Irak, au Liban, au Yémen et en Iran ».