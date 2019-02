Le député Haïm Yalin a annoncé qu’il quitte le parti de Yaïr Lapid et ne se présentera pas pour la prochaine Knesset.

Dans sa déclaration il a notamment dit: “J’ai décidé de mettre fin à mes fonctions de député du parti Yesh Atid. Ce furent quatre années significatives et bien remplies. Je suis venu à la Knesset comme représentant des habitants de la région et des agriculteurs du pays. Durant ces quatre années, j’ai fait avancer des lois qui les concernent. Depuis que je suis monté en Israël (d’Argentine) comme soldat sans famille et que je me suis installé au kibboutz Beeri j’ai pris soin de servir l’Etat d’Israël et sa société dans toutes les activités que j’ai pratiquées. C’est comme cela que je vais poursuivre mon chemin. Je suis un agriculteur, habitant du Néguev occidental mais avant tout un sioniste qui aime son pays (…) Je suis heureux d’avoir servi mon pays depuis la Knesset et je remercie mes camarades du parti pour leur collaboration. Nous aurons l’occasion de nous revoir dans le Néguev ou ailleurs. Comme toujours, je serai partout où je pourrai influencer, réparer ou aider, dans l’intérêt de l’Etat et de la société. Je continuerai aussi à aider les habitants du Néguev occidental ainsi que les agriculteurs, là-bas ou ailleurs, et faire que leur voix soit entendue…”

Haïm Yalin, ancien président du conseil régional Eshkol, dans le Néguev occidental, avait rejoint Yesh Atid après l’Opération Tsuk Eitan de 2014. Il n’a pas révélé les raisons pour lesquelles il quitte le parti.

