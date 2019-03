Incroyable mais vrai. Mossi Raz, candidat au parti Meretz et co-fondateur de Shalom Akhshav est annoncé à un rassemblement destiné à soutenir les manifestants gazaouis le long de la clôture de sécurité et à dénoncer les “crimes de Tsahal”. Il sera accompagné de Shahira Shalabi, citoyenne israélienne et activiste radicale pro-palestinienne, conseillère municipale à Haïfa ! !

La manifestation est à l’initiative de quatre organisations israéliennes : Zochrot, Juifs et Juives pour le droit du Retour, Coalition des femmes pour la Paix et Return Solidarity. Elle aura lieu le 30 mars devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv pour marquer le premier anniversaire du début de la ‘marche du retour’ initiée par le Hamas. Au programme, selon les termes des affiches d’annonce : appel à la cessation du « massacre des manifestants », levée totale du blocus maritime israélien et application du ‘droit du retour’ des ‘Palestiniens’. Avec cynisme, l’affiche présente d’un côté des haut-parleurs, symboles de manifestants pacifiques et de l’autre, des fusils dirigés vers eux.

Deux jours après l’invalidation de la candidature du Dr. Michaël Ben-Ari et au contraire la validation des partis Ra’am-Balad, on ne peut qu’être consterné de voir qu’un membre de Meretz participe à une telle manifestation de soutien à la politique provocation du Hamas et puisse ensuite sièger à la Knesset.

Photo Arié Dudkevitch / Flash 90