A la fin de la semaine dernière, un nouveau centre commercial a ouvert à Glilot face au cinema City de Ramat Hasharon.

Depuis jeudi, jour de l’ouverture, l’affluence a été particulièrement importante, en faisant la meilleure ouverture d’un centre commercial en Israël.

Plus de 150 000 personnes ont déambulé dans le complexe au cours du week-end, avec environ 70 000 visiteurs enregistrés samedi. Les magasins ont signalé un trafic client et des ventes record.

D’après les données initiales recueillies dans les magasins du centre commercial, le revenu quotidien moyen par mètre carré était d’environ 150 à 200 shekels.

Le centre commercial est conçu suivant un concept d’allées marchandes à ciel ouvert. Situé en face de Cinema City, ce vaste complexe commercial comprend 44 000 m² d’espaces commerciaux, dont 5 000 m² de restauration et 80 000 m² de bureaux dans une tour de 43 étages. Le nouveau complexe contient des dizaines de magasins phares de marques de luxe israéliennes et internationales.

Elazar Stern, député de Yesh Atid (parti de Yaïr Lapid), n’a pas apprécié le succès rencontré ce samedi par ce nouveau centre commercial où 70% des magasins sont ouverts le Shabbat.

»Le complexe commercial Big Fashion Glilot a ouvert cette semaine. Je ne leur souhaite pas bonne chance. Tant que les commerces y seront ouverts le Shabbat, je n’y mettrai pas les pieds. Le Shabbat revêt un caractère particulier pour la majorité absolue de la population de l’État d’Israël. Il apporte une vision sociale du monde et constitue peut-être le plus grand apport du peuple juif au monde », a tweeté Elazar Stern.

Le député, natif de Tel Aviv, poursuit en expliquant qu’il a toujours soutenu la municipalité dans sa volonté de laisser ouverte les épiceries et les magasins de quartier ainsi que les salles de culture: »J’ai soutenu et je soutiens l’ouverture des cafés, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des spectacles culturels le Shabbat.

Toute personne souhaitant boire un café le Shabbat ou aller au restaurant le fera probablement aussi en semaine, il y en aura donc pour ceux qui sont ouverts le Shabbat et ceux qui ne le sont pas. Mais celui qui achète des chaussures le Shabbat ne les achètera pas à nouveau en semaine. Le résultat est une pression économique inévitable pour ouvrir toujours plus de magasins et travailler toujours plus le jour du Shabbat. Ce sont des dizaines de milliers de travailleurs – vendeurs, agents de sécurité, agents de nettoyage – qui devront renoncer à leur seul jour de repos.

C’est pourquoi j’appelle les responsables de Big Fashion Glilot à cesser d’ouvrir leurs portes le jour du Shabbat. Tant que cela ne sera pas le cas, je n’irai pas – et je suppose que beaucoup d’autres n’y entreront pas non plus. Le Shabbat est important pour tout le monde, y compris pour ceux qui voyagent ou ceux qui vont au cinéma ce jour-là. Le Shabbat est la première start-up et la plus réussie du peuple juif ».